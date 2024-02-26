В комментариях ему напомнили о том, как вскидывал руку в нацистском приветствии.

Бывший генеральный директор российской государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сравнил главу Пентагона Ллойда Остина с гориллой.

В микроблоге X (ранее - Twitter) назначенный "сенатором" РФ от оккупированной части Запорожской области россиянин опубликовал снимок итальянского путешественника Аттилио Гатти с двумя нанятыми пигмеями и гориллой в Конго.

"Министр обороны США Ллойд Остин до болезни очень любил фотографироваться с пигмеями", - подписал он фотографию.

Видео дня

Другие скандалы с Рогозиным:

Как известно, экс-главе "Роскосмоса", который активно выступает за "денацификацию" Украины, постонно припоминают, как он на "Русском марше" вскинул руку в нацистском приветствии.

В 2022 году он написал в Twitter, что Украина "представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации", призвав "покончить" с украинцами.Тогда администрация Twitter заблокировала Рогозина за разжигание ненависти, угрозы и оскорбления людей по расовым, национальным и этническим признакам.

Также ранее СМИ сообщали, что Рогозин предлагал Путину ударить по Украине космической ракетой.

Вас также могут заинтересовать новости: