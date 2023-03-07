Самолет якобы получил "незначительные" повреждения, и якобы его отправили на ремонт в РФ.

Поврежденный в результате подрыва на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У отправили на ремонт в Россию.

Такое заявление сделал Александр Лукашенко 7 марта, отметив, что якобы самолет получил "незначительные" повреждения: "Кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности". Также он сказал, что попросил россиян прислать другой А-50.

Мониторинговая группа "Беларуські Гаюн" подметила, что таким образом Лукашенко впервые официально признал, что ДРЛО А-50У получил повреждения в результате атаки, фактически опровергнув все предыдущие заявления своей пропаганды:

Видео дня

"После инцидента в Мачулищах пропаганда называла информацию об атаке "вбросом и фейком", публиковала видео, где самолет едет, потом как он взлетает. Договорились до того, что после сообщения "Беларускі Гаюн" о том, что самолет улетел на ремонт в Таганрог, они заявили, что он полетел на "облет государственной границы Республики Беларусь".

Подрыв самолета А-50У в Беларуси - что сообщалось

Как писал УНИАН, 26 февраля в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" повредили российский самолет ДРЛО А-50У.

Спустя несколько дней, 1 марта, беларуские СМИ распространили видео якобы с этим самолетом ДРЛО А-50У. Однако, никаких подтверждений, что кадры свежие, СМИ не привели.

Позже беларуские партизаны показали, как две недели вели разведку на аэродроме "Мачулищи" купленными в магазине дронами.

7 марта Лукашенко заявил, что в Беларуси поймали "террориста", причастного к подрыву самолета.