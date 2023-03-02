БПЛА не только залетал на охраняемый аэродром, но и садился на военный самолет.

Беларуские партизаны две недели вели разведку на аэродроме "Мачулищи" купленными в магазине дронами.

Проект BYPOL опубликовал видео, снятое во время вылета одного из таких дронов на аэродром. Во время него БПЛА не только залетал на охраняемую территорию указанного аэродрома, пролетал вблизи российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, но даже садился на его радиолокационную станцию ("тарелку").

"Не так давно диктатор в очередной раз рассказывал своим пропагандистам, что обладает самой лучшей ПВО и средствами против дронов. Поэтому, все военные объекты якобы находятся в полной безопасности. Какова ситуация на самом деле ярко демонстрирует видео, переданное боевой группой участников плана "Перамога", - говорится в подписи к видео.

В BYPOL подытожили, что данное видео подтверждает бесполезность хваленых средств антидроновой борьбы, на разработку и производство которых затрачены десятки миллионов рублей из бюджета Беларуси.

Подрыв российского самолета А-50У в Беларуси - новости

Ранее сообщалось, что 26 февраля в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" повредили российский самолет ДРЛО А-50У.

В СМИ появилась информация, что это была атака, к которой могут быть причастны беларуские партизаны.

1 марта беларуские СМИ опубликовали видео с самолетом ДРЛО А-50У на аэродроме "Мачулищи", которое было снято якобы уже после атаки. Однако, никаких подтверждений, что кадры свежие, СМИ не привели.