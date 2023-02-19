Российские наемники были задушены угарным газом, отметили в военном движении АТЕШ.

В Ростовской области России украинские партизаны уничтожили 19 членов российской частной военной компании "Вагнера".

"Вагнеровцы" в пятницу, 17 февраля, были задушены угарным газом в палатке, расположенной в одном из вражеских тренировочных лагерей, сообщило в Telegram военное движение АТЕШ.

"17 февраля мы успешно провели операцию по ликвидации 19 т.н "добровольцев" ЧВК "Вагнера" …Командование террористической ЧВК "Вагнера" ничего другого не придумали, как выкопать траншею и сжечь тела, потому что в армии России потерь нет…", - отмечается в сообщении.

Видео дня

В АТЕШ утверждают, что имеют в рядах ЧВК "Вагнера" более тысячи агентов. В движении добавили, что в ЧВК было очень легко внедриться. "…передаем привет рекрутерам из ЧВК "Вагнера"…", - добавили в движении.

Потери РФ в Украине - что нужно знать

В украинском государстве уже не один месяц идут ожесточенные бои на территории Донбасса. Противник, в частности, пытается взять под контроль город Бахмут, который стал настоящей крепостью защитников Бахмута.

В боях за город, в частности, принимают участие "вагнеровцы". Противник несет огромные потери. В феврале представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что в ходе войны против Украины уничтожены свыше 30 тысяч наемников из "Вагнера".

Вас также могут заинтересовать новости: