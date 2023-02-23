В Крыму неизвестные партизаны принялись уничтожать военно-транспортную инфраструктуру.

В оккупированном Крыму взрыв неизвестного предмета повредил железнодорожное полотно возле села Почтовое недалеко от Симферополя. Об этом сообщает издание Baza.

"В Крыму подорвали часть железной дороги. (...) Из-за повреждений движение на ветке остановили. Всего было задержано три состава", – говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, оккупационные власти признают факт повреждения железной дороги, но причину не называют. На место отправлены аварийные бригады, которые должны устранить повреждение в течение нескольких часов

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Пассажиров поездов, которые из-за повреждения дороги не могут добраться до вокзала, решили довести автобусами.

Ситуация в Крыму – последние новости

Утром 23 февраля на радиостанциях оккупированного Крыма прозвучало обращение главы военной разведки Украины Кирилла Буданова. В нем он пообещал, что Крым, Донбасс и весь юг Украины скоро вернутся домой, а все предатели понесут наказание.

Между тем в Крыму значительно ухудшилась криминогенная обстановка. Причиной стало появление экс-заключенных, которые воевали в составе так называемой ЧВК "Вагнер" и были амнистированы после завершения контракта.

По мнению американского отставного генерала Бена Ходжеса, при условии поставок всего необходимого оружия, прежде всего ракет дальнего радиуса действия, Украина способна освободить Крым уже к концу лета. А деоккупация Донбасса возможна в следующем году или даже раньше.

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