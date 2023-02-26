Сообщается, что один военно-транспортный самолет РФ получил повреждения.

На аэродроме в "Мачулищах", который расположен в 12 километрах от Минска, воскресным утром, 26 февраля, прозвучали два взрыва. Причины инцидента пока неизвестны.

Такой информацией поделился портал BYPOL в официальном Telegram-канале. Сообщается, что в результате двух взрывов были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. Модель летательной техники РФ, которая пострадала в результате инцидента, пока неизвестна.

Официальные комментарии о причинах взрывов ещене поступали от правительства Беларуси. Однако местные жители сообщили, что в районе "Мачулищ" наблюдается большое скопление военных и экипажей ГАИ. Они проверяют все автомобили, которые проезжают мимо военного объекта.

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Что известно об аэродроме в "Мачулищах"

Российская Федерация активно использует его в рамках вооруженной агрессии против Украины. На аэродроме располагаются истребители МиГ-31К оккупантов. Это самолеты, которые могут переносить и запускать гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Украина не обладает системами ПВО, способными сбивать указанные ракеты. Вот почему во время взлетов МиГ-31К на всей территории государства объявляется воздушная тревога.

За последние две недели сирены трижды звучали в Украине по причине поднятия истребителей с "Кинжалами" в небо. Тревогу объявляли 22, 20 и 14 февраля.

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