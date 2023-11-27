Против женщины уже успели возбудить уголовное дело по статье "государственная измена".

В России объявили об успешной спецоперации ФСБ РФ: российские агенты заявляют, что поймали на территории Самары "пособницу" спецслужб Украины.

Согласно версии ФСБ, женщина уговаривала военных РФ переметнуться на сторону ВСУ в войне против Украины. Об этом пишут пропагандистские СМИ, ссылаясь на заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. Задержанная склоняла российских военнослужащих - участников специальной военной операции - к переходу на сторону ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина при общении с военными показывала информацию из интернет-ресурсов, "дискредитирующую" путинскую "СВО" в Украине.

За это россиянке уже "пришили" уголовное дело по статье о "государственной измене" (статья 275 УК РФ). Дополнительных деталей о "сообщнице" Украины росСМИ и ФСБ не привели.

Украина поймала агента ФСБ, шпионящего за аэродромами

В ноябре Служба безопасности Украины заявила о задержании информатора ФСБ РФ, который шпионил за аэродромами ВСУ. Вражеского агента поймали на территории Николаева. Отмечалось, что он поддерживал связь с прокремлевским блогером Сергеем Лебедевым и собирал важные разведывательные данные об Украине.

В основном, его подрывная деятельность была направлена на обнаружение авиации ВСУ, сообщала СБУ.

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