Информатора РФ задержали в Николаеве.

В Николаеве задержали информатора ФСБ, который шпионил за аэродромами ВСУ и поддерживал связь с прокремлевским блогером Сергеем Лебедевым.

Как сообщает пресс-центр СБУ, предателя обнаружили по результатам контрдиверсионных мероприятий в городе. Он собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения фигурант выехал за границу и начал активно поддерживать вооруженную агрессию РФ, после чего был дистанционно завербован российскими спецслужбами. Вернувшись в Украину в марте этого года, он пытался выявить возможные локации военных аэродромов с боевой авиацией ВСУ.

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"Установлено, что дистанционную коммуникацию с российской спецслужбой он поддерживал через "связных". Одним из них оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев, более известный под псевдонимом "Лохматый", который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ", - говорится в сообщении.

В июне этого года СБУ заочно сообщила этому блогеру о подозрении в госизмене и нейтрализовала сеть его информаторов в Николаевской области. С начала полномасштабного вторжения сотрудники Службы безопасности разоблачили 13 фигурантов.

Еще одним приспешником ФСБ оказался местный житель, который был активным пользователем Телеграм-канала "Лохматого".

Во время переписки с вражеским блогером его "последователь" поддерживал антиукраинские взгляды и "сливал" сведения о дислокации Сил обороны на территории региона. Отмечается, что злоумышленник собирал "нужные" сведения через личные контакты и из открытых источников.

Кроме того, он обходил местность и скрыто фиксировал украинские объекты, а затем передавал "отчет" в ФСБ в виде текста и фотографий с привязкой к местности.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность российского информатора и задержали его. Во время обыска у него изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с Лебедевым.

Фигуранту сообщено о подозрении ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Сейчас он под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ накрыла в Николаеве одну из крупнейших агентурных сетей РФ

Как сообщал УНИАН, в начале октября стало известно, что в Николаеве СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей РФ, в состав которой входило 13 местных жителей, работавших на ФСБ.

Они собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Южного региона и корректировали воздушные атаки РФ по жилой и социальной инфраструктуре Николаева. Именно по их наводке оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажному дому в Николаеве осенью 2022 года. Тогда погибло 7 мирных жителей, в том числе ребенок. Координаты украинских объектов российские информаторы передавали в ФСБ через "связного" - прокремлевского блогера Сергея Лебедева, который более известен под псевдонимом "Лохматый". По данным СБУ, он работает на российскую спецслужбу как "внештатный корреспондент" Московского информагентства "РИА-Новости" и скрывается во временно оккупированном Донецке.

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