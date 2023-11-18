Кремль предпринял новые попытки публично отвергнуть критику в отношении войны в Украине.

Кремль предпринял новые попытки публично отвергнуть критику по поводу войны в Украине, призвав россиян к "самоцензуре" и осторожным утверждениям.

Соответствующими тезисами на этой неделе отметились лидер РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, обращает внимание Американский институт изучения войны (ISW).

В рамках Международного культурного форума, в котором Путин принял участие 17 ноября в Санкт-Петербурге, диктатор акцентировал, что россияне якобы имеют право высказывать собственную точку зрения. Вероятно, он намекал таким образом на войну в Украине, говорится в отчете. В то же время Путин подчеркнул, что многие образованные люди не следят за соответствующими событиями, а значит не понимают полной картины.

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"Голова - это не только инструмент для того, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать, прежде чем что-то сказать", - говорил диктатор.

В видеоинтервью, опубликованном 17 ноября, Песков также заявил, что во время войны должен быть такой уровень цензуры, который был бы неприемлемым в мирное время. Пресс-секретарь Путина напомнил, что граница между критикой российских военных и дискредитацией российских вооруженных сил очень тонкая, и посоветовал тем, кто хочет "огульно" спекулировать на теме российских военных и критиковать их, "десять раз подумать", прежде чем это сделать.

В то же время Песков, комментируя вопрос предстоящих президентских выборов в РФ, выразил мнение, что "не сомневается" в победе действующего лидера.

По словам Пескова, преемник Путина должен быть точно таким же как Путин.

Почти половина России хочет, чтобы Путин остановил войну в Украине

Недавно Bloomberg опубликовал результаты общественного мнения россиян относительно войны в Украине. Соответствующий опрос провели 21-29 октября. Впервые почти половина ответов респондентов не совпала с целями Путина - около 48% людей в РФ поддерживают мирные переговоры и стремятся завершить войну с Украиной. Это самый высокий показатель с момента начала "большой" войны в 2022 году.

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