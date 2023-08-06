Песков заявил, что выборы в РФ - не демократия, а дорогая бюрократия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина переизберут на президентских выборах с результатом более 90% голосов.

"Наши президентские выборы - это не совсем демократия, это дорогая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90% голосов", - заявил он The New York Times.

Позже Песков в комментарии "РБК" обвинил американских журналистов в том, что они неправильно интерпретировали его слова.

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"Вроде то, но не то. Относительно того, что Путин будет избран, в том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно. А в остальном был вопрос о выборах и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии, и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот они таким образом это переврали", - заявил пресс-секретарь.

Выборы в РФ - что говорят эксперты

Политтехнолог Аббас Галлямов заявил, что электоральный рейтинг Путина в настоящее время значительно ниже 50%. По его словам, выборы - это момент слабости режима, ведь для нужного результата придется прибегнуть к масштабным фальсификациям, что может привести к новому мятежу.

Недавно сообщалось, что в России информационное пространство готовят под начало президентской избирательной кампании. Российским блогерам, которые активно сотрудничают с Кремлем, дали команду меньше говорить на тему войны с Украиной и больше сосредоточиться на "позитиве".

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