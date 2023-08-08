Российские власти "заливают" мобилизацию деньгами, отметил Гудков.

Из-за значительных потерь на фронте в Украине российским войскам не хватает людей, потому новая волна мобилизации в РФ неизбежна. В российскую армию при этом уже набирают кого попало, кто еще ведется на возможность заработать.

Как отметил российский оппозиционер Геннадий Гудков, российские власти "заливают" мобилизацию деньгами и планируют мобилизовать 300 тысяч человек.

"Пока у них есть нищее и затюканное население, которое продается за эти деньги с потрохами… Но это тоже все не бесконечно. Будут перемолоты и эти… Усталость армии есть, моральная опустошенность, деградация…", - заявил он.

Комментируя недавнее заявление спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова о том, что Путин наберет на выборах президента РФ 2024 года 90% поддержки, Гудков назвал это бредом:

"Реальный рейтинг Путина - 20-25%.... Никакой консолидации общества в России нет. Страна накануне гражданской войны".

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года среди личного состава ориентировочно составили около 250 тысяч 800 человек.

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще более 500 российских оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла на поле боя в Украине не менее: танков - 4 тысяч 254, боевых бронированных машин - 8 тысяч 278, артиллерийских систем - 4 тысяч 996, реактивных систем залпового огня - 709, средств противовоздушной обороны - 468.

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