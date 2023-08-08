Также за сутки было уничтожено 19 артсистем и 10 танков врага.

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще более 500 российских оккупантов.

Как сообщается на странице ГШ ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 августа этого года среди личного состава ориентировочно составили около 250 тыс. 800 (+560) человек.

В результате успешных действий украинских защитников были уничтожены:

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танков - 4 тыс. 254 (+10) единицы;

боевых бронированных машин – 8 тыс. 278 (+8);

артиллерийских систем - 4 тыс. 996 (+19);

реактивных систем залпового огня - 709;

средств противовоздушной обороны - 468 (+1) единиц;

самолетов – 315;

вертолетов - 312 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 4 тыс. 158 (+4),

крылатых ракет - 1 тыс. 377.

Кроме того, кораблей/катеров было уничтожено 18 единиц, автомобильной техники и автоцистерн – 7 тыс. 460 (+9) и специальной техники - 737 (+2).

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений. Российские оккупанты пытались наступать в районах трех населенных пунктов на Бахмутском направлении, но их попытки были безуспешны.

На Запорожском направлении захватчики вели безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области.

В ВСУ сообщали, что оккупационные войска на Востоке вынуждены еженедельно подтягивать новые силы из-за постоянные потери в личном составе и технике.

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