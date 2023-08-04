Фейгин отметил, что в тоталитарном обществе РФ степень бесправия обычного гражданина близка к пику.

Правозащитник и блогер Марк Фейгин оценил вероятность введения в России военного положения и прокомментировал усиление мобилизации.

"Это такая опциональная вещь, то есть военное положение могут вводить, а могут не вводить в принципе. И так обходится без него, потому что на самом деле они же ввели в приграничных с Украиной областях особый режим, и он только похож на военное положение. Но необходимости на всей территории России вводить нету. Они полностью собираются контролировать передвижение по стране, есть какие-то возможности и права они пренебрегают. То есть практически всё опции военного времени, предусмотренные законодательством, они могут делать прямо сейчас", - сказал он в эфире.

Фейгин отметил, что в тоталитарном обществе РФ степень бесправия обычного гражданина близка к пику.

"Но главное чтобы, этот гражданин не осознавал этого. Реквизиция транспорта, обязанности прикрепления к производству, недопущение покиданий субъектов федерации. Так можно контролировать посредством новых законодательных актов, когда имеет право ФСБ в онлайн режиме отслеживать перемещение что такси, что железнодорожного транспорта", - сказал правозащитник.

Он утверждает, что РФ нужны люди на фронт и поэтому могут завуалировать мобилизаци под что угодно.

"Назвать там призыв и призывникам предлагать подписать контракты, резервистов каких-то так сказать выдергивать военкоматам и по одному. Что называется, не скопом, не через объявленную мобилизацию дособирать их для того, чтобы отправить на фронт", - добавил Фейгин.

Мобилизация в РФ - детали

Шансов избежать мобилизации у россиян фактически не осталось - президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете выезда за границу с момента получения повестки.

Ранее были увеличены штрафы за неявку в военкомат по повестке, подняты предельные сроки пребывания в мобилизационном резерве и поднят верхний возрастной предел призыва на срочную службу.

Эксперты прогнозируют, что Россия может объявить мобилизацию уже в сентябре-октябре.

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