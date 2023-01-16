Коллаборант Балицкий сомневается в возможностях россиян начать "освобождение" области зимой.

Российские оккупанты подтвердили данные украинской разведки о готовящемся наступлении в Запорожской области.

Гауляйтер Евгений Балицкий заявил в эфире российских СМИ, что бои за Запорожскую область могут возобновиться весной. Он также повторил тезис российской пропаганды о том, что якобы РФ не ведет захватническую войну против Украины, а противостоит "коллективному Западу".

"Верим в то, что весной, наверное, приступим к освобождению Запорожской области в полном объеме. Раньше не думаю, что это может произойти. Мы знаем, какие силы нам противостоят – весь коллективный Запад, который себя называет цивилизованным", – сказал Балицкий.

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Ситуация на Запорожском направлении

Во время полномасштабной войны против Украины РФ смогла оккупировать около 60% территории Запорожской области. В частности, под оккупацией крупнейшие города области – Мелитополь, Бердянск, Токмак. Под оккупацией находится и Энергодар – город-сателлит Запорожской АЭС. 23-27 сентября оккупанты провели фейковый референдум о присоединении оккупированных территорий к РФ, после чего была совершена попытка аннексии.

Контрнаступление на этом направлении ВСУ еще не проводили. Как отмечал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, украинские военные тут готовятся к контрнаступлению, планомерно уничтожая живую силу и технику оккупантов.

В течение последних недель оккупанты усиливали свои войска на этом направлении. В Мелитополь, в частности, прибыли "кадыровцы". ВСУ все чаще наносят удары по скоплениям оккупантов, сосредотачиваясь на том, чтобы парализовать движение врага и его оборонный потенциал. На фоне участившихся атак оккупационная "администрация" начала с особой силой охотиться на участников украинского сопротивления.

Глава Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин накануне отмечал, что на Запорожском направлении российские оккупанты получили "определенное усиление". Они могут готовиться принять удар ВСУ, чтобы потом перейти в контрнаступление.

В украинской разведке также сообщали, что РФ может начать новое наступление в Запорожской области. Увеличения интенсивности боев ожидают между весной и летом, так как армии РФ непросто перебрасывать войска.

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