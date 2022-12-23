Кадыровцы приехали, чтобы взять под контроль блокпосты и контролировать поведение новомобилизированных.

Количество российских военных в оккупированном Мелитополе увеличивается, группы кадыровцев приезжают для контроля новомобилизированных. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"На сегодня количество российских военных только увеличивается. В начале этой недели мы говорили, что заехали новые группировки кадыровцев на территорию временно оккупированной Мелитопольщины", - сказал он.

По словам Федорова, они приехали, во-первых, чтобы взять под контроль блокпосты, а во-вторых, контролировать поведение новомобилизированных.

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"Кадыровцы контролируют, чтобы они шли воевать, а не пьянствовали круглосуточно. Мы видим по всем селам, что количество российских военных не уменьшается, а увеличивается", - пояснил Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что в городе большая проблема с медикаментами. "Те, что можно найти на оккупированной территории, они в 16 раз дороже, чем в Запорожье, Днепре или Киеве", - пояснил он.

Он отметил, что уже вторую неделю оккупанты не дают украинцам выехать из оккупированного Мелитополя через Васильевку. До 15 января выезд полностью перекрыт.

Ситуация на юге Украины

Как сообщал УНИАН, 20 декабря руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ситуация на юге Украины остается сложной, но контролируемой Силами обороны.

18 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские захватчики расставляют в центре города бетонные конусы. Он предположил, что оккупанты готовятся к уличным боям.

В Запорожской области оккупационная власть готовит принудительную эвакуацию населения Васильковского района.

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