Это нужно россиянам, чтобы иметь "основания" для репрессий и задерживать больше людей.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области оккупационная "администрация" призывает жителей сообщать "о подозрительных людях". Так россияне пытаются вычислить членов украинского подполья.

Как отмечает Центр национального сопротивления, для этого оккупационная "власть" запустила очередной онлайн-бот в Telegram.

"Официально сообщено, что жильцы могут сообщить "о подозрительных людях или предметах, которые могут представлять опасность". В русском мире подозрительными людьми являются украинцы, они же и несут для россиян опасность", – говорится в сообщении.

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В Центре национального сопротивления отметили, что такие средства доносов нужны россиянам, чтобы иметь "основания" для репрессий и задерживать больше людей. Там призвали "спамить бот".

"Заметим, что это не первый вражеский онлайн-бот для поиска партизан, который оккупанты запустили на захваченных территориях Запорожской области. Однако ранее они также обещали предоставить 500 тыс. рублей за данные о партизанах, но это не сработало", – добавили в ЦНС.

Война в Украине: что происходит на оккупированных территориях

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что россияне превратили оккупированные территории Украины в тюрьму, а отдельные населенные пункты – в тюремные камеры. Российские войска не дают людям выехать со временно оккупированных территорий.

Вечером 7 января мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе в городе Лутугино на оккупированной части Луганской области. В результате возник сильный пожар.

Кроме того, полиция Херсонщины сообщает, что в оккупированном пгт. Нижние Серогозы буряты выгоняют людей из домов и квартир и заселяются в них. У людей забирают ключи от квартир и заявляют, что жилье им больше не принадлежит.

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