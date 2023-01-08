Это может произойти между весной и летом.

Российская Федерация может начать новое наступление в Запорожской области.

Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий. В разведке ожидают увеличения интенсивности между весной и летом, так как армии РФ непросто перебрасывать войска.

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"Мы видим усиление давления в Донецкой области. С февраля одной из задач была полная оккупация этого района вместе с Луганском. Пока они потерпели неудачу. Вероятно, они начнут новое наступление в Запорожской области. А на Харьковском направлении попытаются остановить наше контрнаступление. И они попытаются удержать позиции в Херсоне, где усиливают оборону, а также на особо стратегическом для них Крымском полуострове", - заявил Скибицкий.

По его словам, сейчас у ГУР нет данных о создании штурмовой группы в Беларуси или перемещении войск на севере.

"Беларусь, вероятно, будет использоваться в основном как база для реорганизации войск. Но на данный момент у России недостаточно войск для нового наступления с севера", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, какой будет следующая цель ВСУ на южном фронте, Скибицкий сказал, что целью Украины остается возвращение к границам до 1991 года.

Новое наступление РФ

Как сообщал УНИАН, в декабре Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ готовит около 200 тысяч новых солдат и может опять пойти на Киев.

В Министерстве обороны также считают, что российская армия может начать новую волну наступления в феврале 2023 года.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российское командование рассматривает три варианта наступления.

Тем временем начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что весной ВСУ хотят провести серьезное наступление.

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