В Кремле, вместо завершения войны в Украине, придумали другой способ борьбы с сокращением рождаемости.

Кремль собирается повысить рождаемость в РФ через предмет "семьеведение" в школах, вместо того, чтобы завершить войну в Украине.

Напомним, по состоянию на утро 21 августа в Украине, согласно данным Генштаба ВСУ, ликвидировано 257 930 российских мужчин. Однако в Госдуме РФ полагают, что проблема заключается в неправильном воспитании россиян.

Там активно обсуждают проект введения "семьеведения" с Минпросвещения, пишут "Ведомости". Также Общественная палата РФ создала специальную рабочую группу, чтобы разработать программу предмета в соответствии с "традиционными ценностями семьи".

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Во время уроков школьникам будут акцентировать на "политической проблеме демографии в стране", а также на "любви" и "нравственности" общества. Роль "просветителей" собираются доверить попам.

Как прокомментировал председатель ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей РФ Сергей Рыбальченко, семья является одним из очагов христианства в России. Так было еще со времен, когда князь Киевской Руси Владимир Великий взял в жены византийскую принцессу Анну, уверен чиновник.

Также Рыбальченко упомянул, что новый предмет отрицает идею "абортов" и привел в пример случай, когда выпускницы одной из православной гимназии РФ (чиновник не называет учреждение), даже не задумывались о такой операции. В этом и есть суть "семьеведения", считает он.

Первые учебник по "семьеведению" уже протестировали в Самарской области. Как утверждает "Союз православных женщин", после этого число "воспылавших" желанием завести детей выросло вдвое, заявила председатель регионального Союза Наталья Дмитриевская.

В РФ ввели цензуру на лекциях по истории

Напомним, в 2022 году Кремль уже отметился планам о введении предмета "о великом будущем России". Недавно агрессор зашел еще дальше в попытке переписать историю на свой лад и ввел на соответствующих лекциях цензуру.

В частности, недопустимы анализ или критика исторических событий. Изложение сухих фактов из российского учебника - лучший метод в системе образования РФ.

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