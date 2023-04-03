Юрия Свиридова в 2019 году посадили на 13 лет.

В Российской Федерации выпустили из тюрьмы и отправили воевать в Украину Юрия Свиридова с позывным "Мачете". Это боевик из так называемой "ДНР", которого приговорили к 13 годам тюрьмы за изнасилование и убийство своей подчиненной.

Историей поделился в личном Telegram-канале журналист Денис Казанский. "Мачете" в 2017 году изнасиловал и убил свою подчиненную Анастасию Ткачеву. Преступление Свиридов совершил на территории "ДНР", после чего боевика отправили в Ростов, где состоялся суд. Наказанием для сепаратиста стали 13 лет тюрьмы.

О зверстве "Мачете" писали даже российские СМИ, хотя обычно они молчали о беззаконии, которое творилось на территории "ДНР" и "ЛНР". Деятельность Свиридова также активно освещала пропагандистка из Енакиево Юлия Скубаева. Однако теперь насильника и убийцу отправили воевать против Украины.

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Михаил Полынков, друг террориста Игоря Стрелкова-Гиркина, рассказал о прибытии "Мачете" на фронте. Как сообщила Скубаева, он с товарищами пытаются очернить Анастасию Ткачеву, чтобы оправдать Свиридова, которого называют "последним идейным добровольцем".

РФ отправляет зэков на фронт: актуальная информация

Участие российских заключенных в войне против Украины уже давно не секрет. Еще с лета прошлого года зэков набирали в ЧВК "Вагнера". Они использовались для постоянных штурмов позиций ВСУ, например, в Бахмуте и Соледаре.

В России 30 марта задержали бывшего заключенного Ивана Росомахина. Его подозревают в совершении убийства после возвращения с войны в Украине.

Бойцы ВСУ также ликвидировали Николая Кононенко — зэка из числа "вагнеровцев", которого осудили за нанесение травм молотком и ножом четверым людям.

Ранее на войне устранили Станислава Лубьянова, активного члена Кущевской организованной преступной группы. Заключенный участвовал в громком массовом убийстве семьи российского фермера и его гостей.

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