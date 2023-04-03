Усиленная милитаризация города свидетельствует, что российские захватчики "херсонского сценария" здесь не планируют.

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе готовятся к обороне и ожесточенным боям. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Россияне продолжают укрепляться. Мосты. "Азовсталь". Ильича. Порт. Не стоит нырять в самообман и верить успокаивающим вымышленным новостям о панических настроениях оккупантов в Мариуполе. Россияне готовят город к обороне и ожесточенным боям", - отметил он.

По словам Андрющенко, максимальная милитаризация города напрямую свидетельствует, что "херсонского сценария" оккупанты здесь не планируют.

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"Сотрудники военной комендатуры и офицеры гарнизона "обороны" города в то же время уже ищут в аренду дома на море. Гражданские оккупанты всячески скупают рассаду и разбивают огороды. Они снова верят, что здесь навсегда. Поэтому нас ждет новый бой за Мариуполь", - подчеркнул советник мэра.

Ситуация в Мариуполе-последние новости

Как сообщалось, россияне строят защитные сооружения вдоль трассы на Мариуполь. в то же время в городе заметили грузовики с флагами Дагестана и Армении. На них была надпись "Гуманитарная миссия".

В марте в Мариуполе взорвали машину начальника "полиции", ответственного за работу фильтрационных лагерей.

Впоследствии в сеть "слили" семейные фото пилотов ВС РФ, которые бомбили Мариуполь.

Тем временем захватчики продолжают сносить дома в Мариуполе, которые сами и разбомбили. По словам мэра Мариуполя, на возрождение города понадобится 20 лет.

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