Контрнаступление ВСУ представляет собой сплоченный процесс, для правильного выполнения которого потребуется некоторое время.

Украинские силы начали наносить удары по российским понтонным переправам через Днепр, что согласуется с началом контрнаступления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Вероятно, ВСУ привержены долгосрочным усилиям, состоящим как из ударов, так и из наземного десанта. "Украинские удары по логистике врага подрывают способность россиян снабжать и укреплять свои позиции живой силой и техникой", - констатируют эксперты.

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Россия продолжает перебрасывать ограниченное количество техники через Днепр, используя паромы.

Контрнаступление ВСУ представляет собой сплоченный процесс, для правильного выполнения которого потребуется некоторое время, отмечают аналитики.

"Кремль, скорее всего, воспользуется отсутствием немедленной победы над Херсоном или молчанием относительно хода украинского контрнаступления, чтобы представить украинские усилия в ложном свете как провальные и подорвать общественное доверие к их перспективам", - рассуждают специалисты.

Как сообщал УНИАН, за сутки украинские защитники уничтожили 117 захватчиков и более 30 единиц вражеской техники на юге Украины.

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