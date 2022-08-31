Наша авиация нанесла 16 ударов по опорным пунктам и складам с боеприпасами.

За сутки украинские защитники уничтожили 117 захватчиков и более 30 единиц вражеской техники на юге Украины.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

"Нашей авиацией отработано 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов. По подтвержденным результатам выполнения огневых задач, из вражеского войска "отминусовано" 117 рашистов, более 30 единиц техники: 9 танков Т-72, 3 реактивных системы залпового огня "Град", самоходную пушку "Гиацинт-С", самоходную гаубицу "Мста-С", 18 единиц авто-бронетехники и 4 склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах", - говорится в сообщении.

Відео дня:

Тем временем корабельная группировка вражеского флота в Черном море без изменений состава, задач и угроз продолжает укрываться от шторма и вероятного поражения вдоль крымского побережья.

Ранее офицер резерва армии обороны Израиля Виктор Верцнер назвал главную задачу для Вооруженных сил Украины после уничтожения мостов на Херсонском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: