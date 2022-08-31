За сутки украинские защитники уничтожили 117 захватчиков и более 30 единиц вражеской техники на юге Украины.
Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.
"Нашей авиацией отработано 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов. По подтвержденным результатам выполнения огневых задач, из вражеского войска "отминусовано" 117 рашистов, более 30 единиц техники: 9 танков Т-72, 3 реактивных системы залпового огня "Град", самоходную пушку "Гиацинт-С", самоходную гаубицу "Мста-С", 18 единиц авто-бронетехники и 4 склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах", - говорится в сообщении.
Тем временем корабельная группировка вражеского флота в Черном море без изменений состава, задач и угроз продолжает укрываться от шторма и вероятного поражения вдоль крымского побережья.
Ранее офицер резерва армии обороны Израиля Виктор Верцнер назвал главную задачу для Вооруженных сил Украины после уничтожения мостов на Херсонском направлении.