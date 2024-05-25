Данная резиденция считается одним из самых засекреченных объектов России.

ФСО России "из-за полного идиотизма" попала в гигантский скандал. Служба случайно раскрыла все тайны резиденции Путина в Ново-Огарево ("Объект 53"). Это место, где он живет, проводит совещания Совбеза и т.д., пишет российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"За хищение средств, выделенных на реконструкцию этой резиденции осуждена группа сотрудников ФСО и бизнесменов. Большинство материалов дела по понятным причинам было засекречено, особенно та часть, где подробно описываются "внутренности" Объекта 53. Однако, СКР и ФСО решили еще подать к обвиняемым и гражданский иск. И сюрприз… Без всяких грифов в гражданском деле оказались документы из уголовного дела с описанием тех самых "внутренностей" Ново-Огарево, их спецификацией, секретами и т.д. Сейчас материалы в Мосгорсуде и даже с сайта суда можно скачать часть материалов. Остальное в доступе в самом суде", - говорится в одном из сообщений по этому скандалу.

Отмечается, что резиденция Путина в Ново-Огарева считается одним из самых засекреченных объектов РФ.

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"Само дело было засекречено из-за секретности "Объекта 53". Именно там живет Путин, проводит встречи (сделана копия кабинета в Кремле), там проходят совещания Совбеза, может находится бункер и т.д… Из секретной документации можно узнать, что в помещениях, так сказать, для персонала, постоянно дежурят: четыре врача, 111 охранников. Охранники дежурят в четыре смены по 2 часа. Для охранников из ФСО прямо на территории, где живет Путин оборудован тир со стрелковой галереей, длинной 50 м, помещением для чистки оружия", - отмечается в другом сообщении.

Также указывается, что в комнатах, где принимают пищу обслуга и охрана Путина, постоянно дежурит охрана из четырех человек, "видимо, следит, чтобы их всех не отравили".

"Также прямо в Ново-Огарево расположен кинологический питомник. Источники ВЧК-ОГПУ, говорят, что у него двойное назначение. Помимо служебных собак, там находятся и собаки, подаренные Путину, в том числе главами других государств", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ загорелся российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ТУ-160М, на котором за пару недель до этого летал Путин.

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