Возможный преемник российского диктатора раньше регулярно играл с ним в хоккей, отметили журналисты.

Специалисты Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском университете считают, что преемником российского диктатора Владимира Путина может стать Алексей Дюмин.

Как сообщает Bild, на днях 71-летний Путин назначил своим помощником губернатора Тульской области генерал-полковника Алексея Дюмина. По данным издания, ранее Дюмин работал в Федеральной службе охраны РФ. В частности, он охранял российского лидера, в 2014 году "отличился" при аннексии Крыма, а затем получил пост замминистра обороны и звание героя РФ.

Отмечается, что после назначения Дюмина помощником Путина многие в России вновь заговорили о нем как о преемнике диктатора. Пишут, что он популярен среди военных и пропагандистов, его высоко ценил даже бывший главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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С этой оценкой согласен и Центр российских и евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском университете. "Если Путин решит выбрать преемника, Алексей Дюмин, вероятно, будет лучшим кандидатом", - считают эксперты из США. По данным издания, Дюмин достаточно близок с Путиным, например, раньше регулярно играл с ним в хоккей, а в 2016 году рассказал, что, будучи охранником, спас главу государства от медведя в горах.

"Обозреватель Bild Филип Пятов называет Дюмина "телохранителем от медведей" и отмечает, что "в российских экспертных кругах его уже много лет считают возможным наследником престола диктатора", - отмечается в публикации.

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Как сообщал УНИАН, Владимир Путин назначил экс-секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и губернатора Тульской области Алексея Дюмина своими помощниками в администрацию президента. Повышение получил помощник президента Максим Орешкин, он стал заместителем руководителя администрации президента.

Сергей Кириенко, Алексей Громов и Дмитрий Козак сохранили должности заместителей главы администрации президента, руководить ею продолжит Антон Вайно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, какие функции будут в администрации президента у тех, кто получил новые назначения. В частности, Дюмин будет курировать вопросы ОПК, спорта и заниматься Госсоветом, Патрушев - вопросы кораблестроения и пр.

Справка УНИАН. Алексей Дюмин (родился в Курске 28 августа 1972 года) - помощник Владимира Путина с 14 мая 2024 года. Герой Российской Федерации, генерал-полковник, кандидат политических наук. По оценкам политологов-экспертов фонда "Петербургская политика", на 2017 год Дюмин входил в тройку вероятных преемников Путина.

Согласно открытым источникам, Дюмин в 1995 году начал службу в ФСО России, в управлении президентской связи в Главном управлении охраны. Работал с Борисом Ельциным и Виктором Черномырдиным. Был офицером охраны в Службе безопасности президента в период первого и второго президентства Владимира Путина. Когда диктатор возглавил правительство, Дюмин стал его личным адъютантом, в какой-то период совмещал эту службы с должностью начальника управления СБП - сотрудники этого подразделения были личной охраной Путина. Сам Дюмин отрицал, что когда-либо был у Путина адъютантом.

По некоторым данным, Дюмин в 2014 году был замначальника ГРУ, командующим силами специальных операций России, которые сыграли одну из ключевых ролей в аннексии Крыма Россией. Различные источники пишут, что он спланировал и руководил операцией по экстренной эвакуации в РФ Виктора Януковича в ночь на 23 февраля 2014 года, хотя сам Дюмин назвал это "мифами".

Отец Дюмина - генерал, военный медик, начальник 4-го управления Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ (с августа 2013 года), входивший в 1990-е годы в ближайшее окружение министра обороны РФ (1992—1996) Павла Грачева. Младший брат - Артем Дюмин, бизнесмен.

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