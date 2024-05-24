По данным журналистов, разрушены четыре двигателя.

В России 11 марта загорелся российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ТУ-160М, на котором летал Путин.

Как пишет российский проект ВЧК-ОГПУ, при подготовке к взлету произошло возгорание и разрушение одного из двигателей, в пожаре сгорели еще три. Бомбардировщик получил значительные повреждения, все модели с такими двигателями временно отстранили от полетов.

Отмечается, что речь идет о ТУ-160М с бортовым номером 801. "22 февраля Путин совершил полет именно на этом самолете и остался жив только благодаря малой длительности полета", - пишут они.

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По данным журналистов, пожар и взрыв первого двигателя произошел в результате разрушения бракованной опоры турбины двигателя. На момент аварии наработка двигателя составила около 50 часов после капитального ремонта.

Полет Путина на Ту-160М: что известно

Напомним, 22 февраля кремлевский правитель совершил получасовой полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160М в Татарстане.

После полета Путин заявил журналистам, что это "надежный" и модернизированный самолет, который могут принять на вооружение российских ВВС.

Также сообщалось о его визите на Казанский авиазавод, где ему представили четыре Ту-160М, два из которых - новые.

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