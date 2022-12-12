По словам Ольги Ковитиди, в боях в Украине участвуют в общей сложности 16 иностранных военных формирований, из которых девять - частные военные компании.

Член комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди объяснила, что НАТО принимает участие в войне в Украине, чтобы взять реванш после "великой отечественной войны".

По словам Ковитиди, в боях в Украине участвуют в общей сложности 16 иностранных военных формирований, из которых девять - частные военные компании, передает радиостанция "Говорит Москва".

"Сегодня мы твердо можем сказать о том, что никто никогда не собирался исполнять эти Минские соглашения, и Ангела Меркель просто назвала вещи своими именами. Им необходимо было время для того, чтобы подготовиться к войне с Россией", - говорит Ковитиди.

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Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине возможность окрепнуть. Российский диктатор Путин обвинил Меркель и сказал, что "Россия должна была раньше начать войну против Украины". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россию на Западе "никто не любит".

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг боится, что боевые действия в Украине могут выйти из-под контроля.

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