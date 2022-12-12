По словам Пескова, РФ придется жить в условиях конфронтации с Западом.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россию на Западе "никто не любит".

Так он ответил на вопрос журналиста о том, куда сейчас движется Россия. По словам Пескова, отношения РФ со странами Запада находятся в стадии конфронтации.

"Мы не двигаемся, а уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными, и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации", - сказал он.

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"Нас никто не любит и любить особо не собирается. И нам это не нужно", - добавил рупор Кремля.

Отношение мирового сообщества к России

Как сообщал УНИАН, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала российский режим террористическим.

21 ноября аналогичное решение приняла Парламентская ассамблея НАТО, призвав создать специальный Международный трибунал по российской агрессии.

23 ноября Европейский парламент признал Россию государством-спонсором терроризма.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался проводить ежегодный личный саммит с Путиным из-за его угроз применить ядерное оружие в войне в Украине.

Издание Politico в рейтинге 28 самых влиятельных людей в Европе присвоил российскому диктатору титул "неудачника года".

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