Война в Украине может превратиться в войну между Россией с Альянсом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг боится, что боевые действия в Украине могут выйти из-под контроля.

Как он заявил в интервью NRK, тогда война может распространиться другие страны Европы и превратиться в войну между Россией с Альянсом.

"Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим", – сказал генсек Альянса без уточнений.

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По словам Столтенберга, "нет никаких сомнений в том, что полномасштабная война возможна". Он также подчеркнул, что важно избежать конфликта, в которым будет вовлечено больше стран Европы.

Участие НАТО в войне, развязанной РФ против Украины

Кремль регулярно обвиняет НАТО в том, что Альянс якобы уже стал стороной конфликта, поскольку предоставляет Украине военную помощь и обучает украинских военных.

Однако от прямого участия в войне НАТО воздерживается. Отказывается Альянс и закрыть небо над Украиной – даже после падения ракет на территории Польши, являющейся членом НАТО, во время массового обстрела украинских территорий россиянами в прошлом месяце. Немецкая сторона объяснила, что решение мотивировано желанием НАТО избежать прямой конфронтации военно-политического блока с Российской Федерацией.

Также звучали мнения, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если Российская Федерация применит ядерное оружие.

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