Партнеры Украины очень практичны, прагматичны и реалистичны, считает министр.

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что Украина получит танки стандартов НАТО и даже боевые самолеты.

Как сказал министр в эфире телемарафона, партнеры Украины очень практичны, прагматичны и реалистичны. Они четко понимают, что если они дают какую-то новую систему, то они должны знать, что у них есть амуниция на складах, есть ракеты, системы ремонта, инструкторы и обученные украинские воины.

"Это не просто политические переговоры, а и технологические, логистические. Но я остаюсь оптимистом и верю, что на поле боя появятся танки стандартов НАТО. Не только Leopard. Так же, как у нас в артиллерии сейчас воюет более восьми систем 155 калибра разных стран. Поэтому я убежден - будут у нас и танки, и даже боевые самолеты", - сказал он.

Война в Украине: вооружение НАТО для ВСУ

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский просит США предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, танки Abrams и авиацию.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что украинские военные освоят западные танки и авиацию так же, как освоили другие виды западного вооружения.

Как сообщал УНИАН, в июле руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в американском проекте оборонного бюджета на 2023 год предусмотрено 100 млн долл. на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16.

Однако решение о передаче этих самолетов Украине США не принимали.

Первая немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T прибыла в Украину в середине октября. Позже стало известно, что Германия предоставит Украине еще три ЗРК IRIS-T.

1 ноября США объявили о намерении передать Украине 8 систем NASAMS, и что две из них прибудут в Украину уже в ближайшее время.

7 ноября в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

16 ноября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в общей сложности 7 стран обязались предоставить Украине системы ПВО.

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