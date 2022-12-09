По его словам, РФ якобы хотела договориться в рамках мирных соглашений.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что война в Украине идет "своим чередом" и без каких-либо проблем.

В ходе выступления на пресс-конференции после саммита стран ЕАЭС он заявил, что "процесс урегулирования с Украиной" будет непростым и потребует времени, но "всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле".

Кроме того, российский диктатор снова обвинил власти Украины в том, что они не собиралась выполнять "Минские соглашения". В этот раз он обвинил и Германию, комментируя заявление экс-канцлера Ангелы Меркель о том, что договоренности "дали Украине время, чтобы стать сильнее".

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"Мы все правильно сделали с точки зрения начала "СВО". Оказывается, все эти "Минские соглашения" никто не собирался исполнять.... Видимо мы поздно сориентировались и, может быть, раньше все это надо было начинать, но мы расссчитывали, что сможем договориться в рамках мирных соглашений", - заявил он.

Заявления Путина о войне

Как известно, до начала полномасштабного вторжения в России неоднократно заявляли, что РФ не будет нападать на Украину.

После они объясняли войну якобы проведением "демилитаризации" и "денацификации" Украины. При этом обвинения в попытке оккупировать территории Кремль отвергал.

Позднее российские пропагаднисты начали рассказывать о необходимости "десатанизации" Украины и "священной" войне.

Однако 7 декабря Путин признал настоящие цели, назвав "появление новых территорий" "значимым результатом" войны. Кроме того, он похвастался, что "Азовское море стало внутренним водоемом Российской Федерации":

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