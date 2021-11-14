Ради спрятанных 100 долларов (около 2 тысяч 600 гривень) люди пошли на варварство.

В РФ вышел новый выпуск тревел-шоу "Орел и Решка", в этот раз проект снимали в Казани. По правилам программы, ведущие оставили подарок для туристов - в "Березовой роще" они спрятали 100 долларов. Ради приза россияне "разворотили" рощу и вырвали пни с корнями.

Об этом сообщается в российском Telegram-канале "Татмедиа".

Выпуск шоу вышел на телеэкраны в субботу, 13 ноября. Однако находчивые россияне нашли возможность посмотреть выпуск по времени Владивостока и узнали о местонахождении заветного приза на несколько часов раньше других жителей РФ.

Читайте такжеВ России мужчина умер после жестокой шутки врачаХитрые россияне отправились на поиски денег и были решительно настроены найти приз. Разгоряченные жаждой получения заветных 100 долларов люди вырывали пни прямо с корнем.

Ведущий шоу спрятал деньги в одном из пней рощи. Россияне так хотели найти деньги, что "разворотили" деревья. По словам местной жительницы, в радиусе места, где люди искали приз, все пни были вырваны с корнями.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Москве мужчина спасал человека, бросившегося под поезд, и погиб. Горе-самоубийца выжил и убил себя по-другому

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Автор: Виолетта Орлова