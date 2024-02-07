Агрессор утверждает, что поразил все цели, хотя большинство ракет и дронов были перехвачены.

В Министерстве обороны России заявили, что в ходе утренней ракетной атаки по Украине якобы смогли поразить все объекты, в которые целились. Об этом говорится в дневной сводке агрессора.

Так, российские военные утверждают, что нанесли "групповой удар высокоточным оружием большой дальности" по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В частности агрессор заявляет, что целился по местам производства морских беспилотников, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", – утверждают в Минобороны РФ.

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Как писал УНИАН, всю ночь российский агрессор атаковал Украину беспилотниками "Шахед", а утром был нанесен удар крылатыми и баллистическими ракетами. По данным Генштаба ВСУ, украинским военным удалось сбить 15 из 20 ударных дронов, 26 из 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, а также 3 из 3 крылатых ракет "Калибр". Не были сбиты 4 крылатые ракеты Х-22, 3 баллистические ракеты "Искандер-М" и 5 зенитных управляемых ракет С-300.

При этом в результате утренней атаки было повреждено множество гражданских объектов в Украине. Например, в Николаеве ракета Х-22, которая не была сбита, попала просто в дорогу посреди частного сектора, создав огромную воронку.

А в Новомосковске Днепропетровской области российская ракета ударила по коммунальному предприятию, уничтожив технику, которой коммунальщики убирали городские улицы.

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