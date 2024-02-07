Вражеские ракеты заходили на столицу Украины с разных направлений, отметил спикер киевской городской военной администрации.

В Киеве уже есть трое погибших в результате ракетного удара, еще 16 человек травмированы. Позже стало известно, что есть уже четыре жертвы и гораздо больше пострадавших.

Об этом сообщается в Telegram Киевской городской военной администрации. В то же время в эфире спикер КГВА Михаил Шаманов рассказал, что ликвидация последствий ракетного удара россиян по столице еще продолжается, информация о ее последствиях уточняется.

Он отметил, что ракеты заходили на Киев несколькими волнами с разных направлений. По словам Шаманова, в Голосеевском районе в результате атаки произошло возгорание 18-этажного многоквартирного дома - там пожар с 10-го по 15-й этажи. Все экстренные службы привлечены на месте, людей эвакуируют из дома. "Под завалами могут быть люди", - отметил он.

На базе одной из школ в этом районе развернут штаб, где люди могут получить помощь. "После того, как будут ликвидированы все последствия, то есть погасят пожар, там будут работать эксперты, которые выяснят, подлежит ли это здание ремонту, или нет", - добавил Шаманов.

Насчет попаданий в Днепровском районе, он информировал, что там предварительно пострадали два человека, повреждены электросети. "Ремонтные бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения. По информации Минэнерго, в результате ракетного удара отключились линии электросетей, обесточена подстанция. Из-за этого часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах - примерно 19,5 тыс. абонентов - остались без света. Энергетики рассчитывают заживить потребителей в течение 3-х часов", - прокомментировал представитель КГВА.

Также он отметил, что из-за последствий вражеской атаки в Киеве изменено движение общественного транспорта.

Мэр столицы Виталий Кличко разместил видео с места попадания в многоэтажку.

Позже министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram написал, что до 4-х возросло количество погибших в столице. "Из-под завалов деблокировано тело 4-го погибшего в многоэтажке в Голосеевском районе Киева", - отметил чиновник. По его информации, из дома в настоящее время эвакуированы 60 жителей. Пострадавшим оказывают помощь медики и психологи ГСЧС.

Мэр Киева так же пишет, что по уточненным данным, сейчас известно уже о 4-х погибших жильцах дома. Также возросло количество пострадавших. "32 пострадавших в Голосеевском районе и трое - в Днепровском", - констатирует глава столицы.

В центре внимания Киев - новости сейчас стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия в очередной раз осуществила массированную смешанную атаку на Украину. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ПВО сбила 44 вражеские цели: 29 ракет и 15 БПЛА. По данным генерала, во время воздушной атаки 7 февраля Россия применила 64 средства воздушного нападения.

В КГВА сообщили, что это третий ракетный удар по Киеву в 2024 году. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории РФ. Воздушная тревога в столице длилась почти 3 часа. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено примерно два десятка вражеских ракет.

Падение обломков ракет было в Голосеевском, Днепровском и Деснянском районах. В городе горела многоэтажка, автомобили, СТО, а также перебиты линии электроснабжения.

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