В Николаеве есть ракетные попадания: мэр города Александр Сенкевич сообщил, что около 20 жилых домов остались без крыш.
Об этом чиновник написал во время воздушной тревоги в Украине в Telegram. "Есть поврежденные жилые дома. Около 20 из них - без крыш", - указал он.
Также по данным Сенкевича, в городе фиксируют повреждения газовых и водопроводных сетей.
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Среди украинцев не обошлось без раненых: одного человека госпитализировали медики, другим помогают на месте.
Сенкевич пообещал дать более подробные цифры о пострадавших "чуть позже".