Речь идет о последствиях удара в Днепропетровской области.

Из-за ночной атаки России в Новомосковске (Днепропетровская область) разбита почти вся коммунальная техника - тракторы, экскаваторы, многофункциональные машины, самосвал.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он отмечает, что вражеские беспилотниками ударили по предприятию, которое занимается благосостоянием города. "Теперь убирать улицы или расчищать снег практически нечем", - написал глава Днепропетровской ОВА.

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Он показал фото "достижений" оккупантов, которые атаковали предприятие.

Лысак также сообщил, что утром громко было на Павлоградщине. "Одну ракету сбили защитники неба. Но есть и "прилеты" по инфраструктурному объекту. Люди, к счастью, целы", - отметил он.

Новая атака РФ на Украину - подробности и реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку России утром 7 февраля. Он отметил, что это очередная массированная атака против нашего государства. Шесть регионов были под ударом врага.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что во время атаки Россия применила 64 средства воздушного нападения, в частности, Shahed-136/131, крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, Х-22, крылатые ракеты "Калибр", баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-300.

При этом сообщил, что силами обороны уничтожено 44 цели, из них - 29 ракет и 15 БПЛА.

В частности, от вражеских ударов пострадала столица Украины. В Киеве уже есть трое погибших в результате ракетного удара, еще 16 человек травмированы.

Спикер КМВА Михаил Шаманов рассказал, что ликвидация последствий ракетного удара россиян по столице еще продолжается, информация о ее последствиях уточняется.

Он отметил, что ракеты заходили на Киев несколькими волнами с разных направлений. По словам Шаманова, в Голосеевском районе в результате атаки произошло возгорание 18-этажного многоквартирного дома - там пожар с 10-го по 15-й этажи. Все экстренные службы привлечены на месте, людей эвакуируют из дома, а под завалами могут быть люди.

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