Силы ПВО ликвидировали 29 ракет и 19 БПЛА.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил результат работы по российским ракетам и дронам. Уничтожено 44 цели: 29 боеголовок и 15 БПЛА.

По данным генерала, во время воздушной атаки 7 февраля Россия применила 64 средства воздушного нападения. Среди них:

20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (Чауда - Крым);

29 крылатых ракет Х-101/Х-555 / Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски - Энгельс, Каспийское море);

4 крылатые ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков - Новороссийск);

3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут - Крым, Воронежской обл. - РФ.);

5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков - Белгородская обл.-РФ.).

"В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушные цели", - заявил Залужный.

Наши силы ПВО сбили: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр"; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

В противостоянии террору РФ участвовала истребительная авиация Украины, зенитные ракетные войска и мобильные группы сил ПВО.

Россия запустила ракету в сторону Польши

Сейчас Украина пытается оправиться от воздушной атаки РФ: тяжелая ситуация в Киеве - фиксируют падение обломков в Голосеевском, Днепровском и Деснянском районах. В городе пылали многоэтажки, предварительно известно о пяти пострадавших.

В то же время сегодня тревожно было не только в Украине. Оккупанты заставили Польшу задействовать военный протокол по защите неба, ведь одна из ракет летела через Львов в сторону ее воздушное пространство. Пришлось поднять авиацию союзников, сообщало утром польское Командование.

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