Тем временем в регион прибывает все более двухсотых "мобиков".

В приграничных областях России уже начинают понимать, что "спецоперация" вышла из-под контроля. В частности, в Курске уже строят фортификационные сооружения, готовясь к "вторжению" Вооруженных сил Украины.

Как отмечается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, слухи о "вторжении" ВСУ появились в Курской области на фоне роста количества погибших "мобиков".

Кроме того, из-за информации о человеческих потерях, войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян.

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"В городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении Вооруженных Сил Украины. В связи с этим продолжается фортификационное оборудование оборонительных позиций в приграничных с Украиной районах", - говорится в сводке.

Война в Украине: последние новости

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии России в Украине с 24 февраля составляют примерно 92,2 тысячи человек личного состава.

При этом аналитики Института изучения войны отмечают, что российские оккупанты постепенно продвигаются в районе Бахмута, но еще не окружили город, ведут наступательные операции в районе Авдеевка-Донецка, но обороняются на линии Сватово-Кременная.

Также сообщалось, что в Донецкой области россияне уничтожили своих дезертиров, большинство из которых были "зеками".

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