Разводить животных можно только если участок относится к личному подсобному хозяйству.

В России жителям запретили разводить мелких сельхозживотных на садовых участках, в том числе кур.

За нарушение этой нормы гражданам грозит штраф от 10 тысяч рублей (3600 гривень). Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на соответствующий запрет Верховного суда.

Поводом для вынесения решения стало судебное разбирательство жительницы Волгограда с областной инспекцией по использованию и охране земель: проверяющие обнаружили в ее огороде курятник и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

После разбирательств во всех судовых инстанциях ей подтвердили, что инспекция была права в своем наказании.

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Штраф за разведение кур назначается в размере от половины до одного процента кадастровой стоимости земели, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то штраф должен составить 10–20 тысяч рублей.

Сообщается, что садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд, а вот живность в этот перечень не входит. Исключением является только радведение пчел, но для этого нужно получить согласие соседей.

Юристы утверждают, что на садовом участке можно размещать дачные дома, жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. А вот разводить животных можно только при условии, если участок относится к личному подсобному хозяйству.

Как сообщал УНИАН, в России начали "бронировать" растущие в лесу грибы.

Автор: Олег Давыгора