В России с 2019 года можно будет беспрепятственно собирать валежник на дрова

В "Единой России" заявили, что новый закон "избавит от необоснованных претензий правоохранительных органов многих жителей сел и небольших поселений".

В России приняли закон, разрешающий россиянам свободно с 2019 года собирать валежник. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такой закон в третьем окончательном чтении приняла Госдума РФ.

В частности, внесение соответствующего изменения в Лесной кодекс позволит гражданам РФ заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд в порядке, установленном законом субъекта РФ. Согласно последним изменениям валежник теперь не относиться к древесным лесным ресурсам. Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

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Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что проблема чрезвычайно актуальна практически для всех регионов России. По его словам, для граждан будет введен упрощенный порядок сбора поваленных деревьев, кустарников или их частей, поврежденных из-за непогоды или по иным естественным причинам, для отопления или иных хозяйственных нужд. Помимо решения бытовой проблемы, граждане, собирая валежник, будут содействовать обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, таким образом, очищая их от захламления древесными материалами.

В тоже время, первый замруководителя фракции «Единой России» Виктор Кидяев заявил, что этот закон избавит от необоснованных претензий правоохранительных органов многих жителей сел и небольших поселений, желающих запастись дровами на зиму.

«Предложено небольшое, но крайне важное для сельских жителей дополнение в закон. Валежник, то есть сухие деревья или их части, лежащие на земле, вносится в список недревесных лесных ресурсов. Граждане получат полное право ездить в лес и вывозить оттуда поваленные ветром деревья, чтобы пустить их на дрова или для иных личных хозяйственных нужд. Разом решаются две проблемы: облегчается доступ россиян к лесным ресурсам и происходит чистка лесов от пожароопасного мусора», - считает Кидяев.

«На практике сельское население, имеющее невысокий уровень доходов, вынуждено фактически покупать дрова, хотя валежник изобилует в шаговой доступности от населенных пунктов. При этом муниципальные власти, отвечающие за пожарную безопасность на территориях близи поселений, вынуждены еще и тратить деньги на очистку местности от валежника в целях пожарной и санитарной безопасности. Двойная и бессмысленная финансовая нагрузка, которую можно легко исключить», - добавил он.

Он подчеркнул, что проблема является чрезвычайно актуальной для многих субъектов РФ. За последний год в адрес Госдумы поступило более десятка обращений из Марий Эл, Республики Мордовии, Приморского и Алтайского краёв, Иркутской, Амурской, Самарской, Тверской, Новосибирской, Владимирской областей, а также Еврейской автономной области. Законодательные собрания всех этих регионов просят упростить порядок сбора валежника.

«Разумеется, принимаемая норма не должна восприниматься как разрешение в произвольном порядке рубить деревья на дрова, чего опасаются некоторые эксперты. Сбор валежника населением кардинально отличается от предусмотренной Лесным кодексом заготовки древесины, в том числе для личных нужд. Сбор валежника не должен сопровождаться лесосечными работами», - считает Кидяев.

Как сообщал УНИАН, ранее в Петербурге к засохшим деревьям зеленые ветви примотали скотчем.