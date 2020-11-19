В Санкт-Петербурге на заседании совета муниципального образования депутат Никита Юферев снял со стены и порвал портрет Путина. На место срочно прибыли 5 полицейских.
Об этом Юферев рассказал в своем Twitter.
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"Сегодня очередное заседание совета МО Смольнинское. Опять Администрация повесила портрет Путина. При этом портрет Пушкина исчез из зала заседаний. Пришлось принять меры депутатского реагирования", - написал депутат, опубликовав фото разорванного портрета Путина.
По депутата, защищать портрет Путина приехали 5 сотрудников полиции, которые час опрашивали свидетелей.
На произошедшее отреагировал и российский оппозиционер Алексей Навальный:
"Ненормальные депутаты (воры-единороссы) вызвали полицию, сказав "разорван портрет верховного главнокомандующего". Полиция приехала - преступление-то опасное!" - прокомментировал Навальный.
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