С рациональной точки зрения, россияне сами себя противопоставили Западу,

Российский президент Владимир Зеленский вместе со своим окружением "подсел" на русских оккультистов и философов-традиционалистов типа Дугина и Прохорова.

Это мешает главе страны-агрессора здраво принимать реальность, отметил в эфире FREEDOM журналист Виталий Сизов.

Российское руководство нашло себе нового врага в лице Великобритании. По словам Сизова, это связано, в том числе, с подрывом кораблей в Севастопольской бухте.

"Есть ли в этом какая-то рациональная база? Только то, что да - Британия действительно оказывает значительную помощь Украине, она оказывает в том числе и военную помощь, тренирует украинскую армию. Но чтобы обвинять Британию в персональной ответственности, надо иметь доказательства. Россию это не беспокоит", - сказал журналист.

С рациональной точки зрения, они сами себя противопоставили Западу, добавил Сизов: "Если вы всех объявили врагами и угрожаете их национальной безопасности, то надо быть готовыми к противодействию".

По мнению журналиста, России очень больно осознавать, что "бывшая колония" оказывает эффективное сопротивление, фактически заставляет бывшую метрополию отступить: "Им тяжело осознать, что это воля украинского народа. Это никакие ни нацисты, ни сатанисты, ни англосаксы".

Раскол в окружении Путина

Российские и западные аналитики отмечали образовавшийся раскол между Пригожиным, который смог сформировать свои частные войска, и военными силовиками из Генштаба и Минобороны РФ.

По мнению Института изучения войны, Пригожин в настоящее время пытается создать себе репутацию блестящего командующего, формируя "электорат" среди ультраправых граждан России, на фоне неудач регулярных войск ВС РФ. В будущем влияние Пригожина может угрожать и самому Путину.

Это согласуется с данными украинского Генштаба о ведении Россией бессмысленных штурмов Бахмута, в которых основную роль играют "вагнеровцы".

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