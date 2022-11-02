Враг "стреляет везде, а его цель - стереть города с лица земли, потому что оборону наших войск враг прорвать не может".

Бахмутское направление остается одним из самых напряженных на фронте, а город Бахмут очень сильно повреждены.

Как сообщил в эфире информационного телемарафона председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, линия фронта фактически полностью и круглосуточно под обстрелами.

"Торецк не является исключением, потому что он фактически находится на линии фронта. Обстреливается как инфраструктура, элекроподстанции, медицинские, учебные заведения..., так и гражданская инфраструктура...",- отметил он.

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По словам председателя ОВА, Бахмутское направление остается одним из самых напряженных на фронте, а город Бахмут очень сильно поврежден.

"Нет ни одного уцелевшего дома и в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке... Так же Селидовская громада страдает... Враг гвоздя, используя все виды вооружения, тяжелую и дальнобойную артиллерию, реактивные системы залпового огня. А там, где не достает по относительно отдаленных городах, использует ракеты и зенитно-ракетные системы С-300...",- сказал он.

Кириленко подчеркнул, что враг "стреляет везде, а его цель - стереть города с лица земли, потому что оборону наших войск враг прорвать не может".

Война - новости: ситуация на Донбассе

Западные эксперты отмечают, что на восточном участке фронта ситуация обостряется: русские наступают сразу на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Ключевую роль в штурмах Бахмута берут наемники ЧВК "Вагнера". Как поясняет британская разведка, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин делает все возможное, чтобы улучшить свою репутацию на фоне неудач регулярных войск России.

На Угледарском направлении российские силы пытаются захватить село Павловка и Новомихайловка, что в 20 км от Угледара.

Вместе с тем заметно выросло число ликвидированных оккупантов за сутки, что может быть красноречивым свидетельством стремления Путиным и Пригожиным "победы любой ценой".

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