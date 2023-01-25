"Строго говоря, формально юридически", говорит Путин, "очень много" американских оккупантов находятся в Германии.

Российский диктатор Владимир Путин, известный своими псевдоисторическими заявлениями, обратился к вопросам юридическим.

На встрече со студентами МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве Путин вспомнил, что после Второй мировой войны Германия была разделена на четыре сектора, которые контролировали США, Великобритания, Франция и СССР.

По его словам, США якобы не оформили прекращение оккупационного статуса, а значит американские войска, находящиеся в Германии, являются оккупантами.

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"Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты - нет. И, строго говоря, формально юридически на территории Федеративной Республики находятся американские оккупационные войска, а по факту так и есть, их там очень много", – заявил он.

Американские войска в Германии

Военные США уже почти 80 лет на постоянной основе находятся в Европе. Численность войск США в Европе постоянно меняется и зависит от ситуации с безопасностью в регионе. Накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года сообщалось, что в общей сложности в Европе находятся около 90 тысяч американских военнослужащих. При этом значительная часть – более 30 тысяч – размещались именно в Германии.

Американские военные в Германии принимают участие в учениях, в том числе – для Вооруженных сил Украины. В январе 2023 года приняли решение возобновить общевойсковую подготовку войск, которая была поставлена на паузу из-за начала полномасштабной войны в Украине. Теперь на американских полигонах в Германии при участии 7-го учебного командования Сухопутных войск США в Европе и Африке планируют ежемесячно обучать около 500 украинских военнослужащих.

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