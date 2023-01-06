Прогнозируют, что дальше ежемесячно будут обучать примерно 500 украинских военнослужащих.

Тысячи украинских защитников прошли подготовку благодаря США за время полномасштабной войны с Россией.

Как сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, после вторжения РФ 24 февраля США сосредоточили усилия на подготовке украинских военных для работы с конкретным оборудованием и системами, которые были предоставлены Украине.

"На этом фронте с апреля мы обучили примерно 3100 украинцев", – сообщил Райдер.

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В целом, по его оценке, около 12 тысяч украинских защитников прошли подготовку на международном уровне. Кроме этого, через несколько недель в Германии начнутся учения по подготовке маневров, которые будут проходить полтысячи украинских воинов ежемесячно.

"Мы ежемесячно будем учить примерно 500 украинских военнослужащих на уровне батальона. ... Это даст им расширенную способность действовать на уровне батальона и общевойскового состава, что опять же даст им преимущество на поле боя", – добавил он.

Американские учения для украинских защитников

С 2014 года США активно привлекаются к тренировке украинских защитников. Однако учения, которые проходили до полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, остановлены – на протяжении последних месяцев США сосредоточились на проведении тренировок с оружием и оборудованием, которое страна передает Украине.

Общевоинскую подготовку украинских бойцов, как ожидается, возобновят позже в этом месяце на американских полигонах в Германии. Проведение тренировок будут обеспечивать солдаты 7-го учебного командования Сухопутных войск США в Европе и Африке.

Ранее в Пентагоне анонсировали, что учения начнутся с боевых упражнений, обучения на уровне отделения, взвода и роты. А завершатся они отработкой маневров на уровне батальона. Также программа будет включать обучение штаба батальона.

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