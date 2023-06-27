Лидер россиян - гей, утверждает бывший сотрудник КГБ СССР.

Нынешний российский диктатор Владимир Путин влюблялся в большое количество мужчин.

Избранниками Путина были Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, и российский виолончелист Сергей Ролдугин, рассказал экс-сотрудник Комитета госбезопасности СССР Сергей Жирнов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"…у него другие люди, мальчики в которых он влюбляется, там Дима Медведев и прочие, Ролдугин… у него много…", - сказал бывший шпион.

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Журналист спросил у собеседника, является ли лидер россиян геем, и получил такой ответ: "Конечно, а что вы сомневались…?". По словам Жирнова, Медведев тоже гей.

"Путин в 90-м году, когда вернулся из Дрездена, он сел под крышу Ленинградского университета (Санкт-Петербургский госуниверситет - Ред.) в качестве какого-то там помошника ректора по международным связям, а это значит, что он вышел в действующий резевр КГБ и был, строго говоря, …отвественным за вербоку преподавателей и студентов…", - добавил эксперт.

Жирнов подчеркнул, что "Медведев тогда был молодым доцентом, который только-только защитил кандидатскую дисертацию". "Путин его завербовал как агента КГБ. А дальше у них были встречи - у "опера" с агентом…, на конспиративной квартире. Все. А дальше пауза длинная. Все. Вы можете себе представить, чем они там занимались, на этой конспиративной квартире…", - поделился бывший сотрудник КГБ.

Интересные новости о лично жизни Путина - что сообщалось

Оперная певица и бывший депутат Государственной думы РФ Мария Максакова говорила, что Владимир Путин еще в молодые годы к мужчинам питал особую симпатию. По ее словам, Сергей Ролдугин - один из возможных любовников диктатора.

Ранее еще один экс-депутат российской Госдумы - Илья Пономарев, выразил мнение, что Путин по крайней мере является бисексуалом. По его словам, многие подозревали, что у лидера россиян были сексуальные отношения с Дмитрием Медведевым.

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