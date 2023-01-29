Путин любил развлечься с молодыми парнями в юности.

Президент РФ Владимир Путин еще в молодые годы питал особую симпатию к мужчинам, рассказала оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова.

По ее словам, среди возможных любовников был и российский виолончелист Сергей Ролдугин, который со временем сколотил себе целое состояние.

СМИ называют Ролдугина "кошельком" Путина. В комментариях пропагандистам бизнесмен называл Путина "просто братом": "Раньше, когда мне некуда было деться, я шёл к нему, и у него спал и ел".

Согласно расследованию "Новой газеты", офшорные компании Ролдугина заключали многомиллиардные контракты с "Роснефть", "Ростелеком", "ВТБ", "КамАЗ", "АвтоВАЗ". Друга Путина обвиняли на родине, правда негласно, в отмывании и хищении госсредств.

По мнению певицы, близость Путина и Ролдугина указывала на что-то большее и интимнее. "В юности Путин, чтобы скрыться от своей жены, со своим близким другом Ролдугиным находил себе теплое гнездышко у Екатерины Никитиной (у жены Ролдугина), которая в этой квартире даже соорудила целую баню", - рассказала певица.

Квартира Никитой была по соседству с квартирой другого друга Путина Собчака, и для будущего российского диктатора это был удобный аргумент перед женой. "В Мариинском театре ни для кого не было секретом, что из себя представляет Ролдугин", - ответила Максакова.

Ранее экс-депутат Госдумы Илья Пономарев утверждал, что Путин, скорее всего, бисексуал. Его окружение даже подозревало кремлевского главу в отношениях с Дмитрием Медведевым.

Странное поведение Путина перед публикой – запомнившиеся эпизоды

В феврале 2022 года на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном Путин отгородил от себя коллегу на пару десятков метров. Шампанское оба диктатора пили тоже на расстоянии.

Летом во время Экономического форума в Москве Путин грустил и грыз ногти. А в 2019 году российского "фюрера" высмеяли его же граждане за неудачную шутку про секс .

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