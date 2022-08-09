Многие люди подозревали, что президент России имел сексуальные отношения с Медведевым, рассказал бывший российский депутат.

Бывший депутат Госдумы России и бизнесмен Илья Пономарев считает, что российский президент Владимир Путин не гетеросексуал.

Глава РФ "по крайней мере би", рассказал экс-депутат в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

По его словам, многие подозревали, что Путин имел сексуальные отношения с экс-президентом, бывшим премьером, нынешним заместителем главы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Собеседник отметил, что не знает, какая ориентация у Медведева.

"...многие люди подозревали, что Путин его потихоньку потр*хивает в уголке. И это, собственно, и является фактором лояльности. Но не знаю... Прямо скажу, что свечку не держал", - сказал бывший депутат.

В июле российский социолог Игорь Эйдман предупредил, что Владимир Путин "поехал", президенту РФ наплевать на мнение лидеров западных стран и международных организаций, и граждан российского государства некому защитить от репрессий.

Напомним, бывший сотрудник Федеральной службы безопасности РФ Александр Литвиненко, которого убили, в начале 2000-х обвинял Владимира Путина в педофилии.

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