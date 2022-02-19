Пентагон подтверждает увеличение численности войск РФ вокруг Украины.

Российский президент Владимир Путин дал старт учениям сил "стратегического сдерживания" с пуском баллистических ракет из ситуативного центра в Кремле.

Об этом сообщает Российский Интерфакс.

Накануне стало известно, что в субботу пройдут российские учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет.

К маневрам привлекли Военно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.

По обновленным данным разведок, в течение последних недель численность сконцентрированных войск России увеличилась до почти 200 тысяч, несмотря на заявления РФ по их отводу.

Выступая в Белом доме, американский лидер Джо Байден заявил, что убежден в намерении Путина вторгнуться в Украину: "У нас есть основание верить, что российские силы планируют попробовать атаковать Украину в ближайшую неделю - в ближайшие дни... По состоянию на данный момент я убежден, что он принял решение".

Накануне главари боевиков "ЛДНР" заявили о немедленной эвакуации населения ОРДЛО в Россию, что, по мнению Киева, может означать подготовку к осуществлению террористами провокаций на востоке. Тогда как признаков полномасштабного наступления РФ в СНБО не видят.

В день объявленной принудительной эвакуации российский президент Владимир Путин в очередной раз пытался склонить украинскую власть к прямым переговорам со своими марионетками на Донбассе.

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