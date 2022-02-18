Секретарь СНБО заявил, что сейчас на Донбассе наблюдаются только провокации.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что не видит полномасштабного вторжения на территорию нашей страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по ситуации на Донбассе.

"Все провокации, которые будут сделаны со стороны РФ и со стороны тех людей, которые находятся на оккупированной территории, к нам не имеют никакого отношения", - подчеркнул Данилов.

По его словам, никаких планов по дестабилизации ситуации в Украине нет.

"Мы не видим на сегодняшний день полномасштабного вторжения на территорию нашей страны. Мы сегодня можем сказать, что возможны точечные провокации со стороны РФ. Для этого имеем соответствующее реагирование нашими вооруженными силами, нашими силами сектора безопасности и обороны", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также назвал вчерашние обстрелы со стороны российских оккупационных войск провокациями.

"Я хочу заверить наших граждан, что мы осознаем угрозы, которые на сегодняшний день существуют", - добавил Данилов.

Кроме того Алексей Данилов заявил, что есть большая угроза, что представители РФ на оккупированном Донбассе будут делать провокации.

"По нашим данным, на сегодняшний день есть большая угроза, что представители Российской Федерации, которые там находятся, будут провоцировать те или иные вещи. Они могут сделать те вещи, которые к нашим военным и службам не имеют никакого отношения", - заявил он.

"Мы не можем сказать, что они могут придумать: или взрывать автобусы, в которых будут передвигаться те люди, которым сегодня предлагают переправиться в Ростов или в Ростовскую область, или они будут взрывать дома, они будут делать другие вещи - нам это совершенно неизвестно. Еще раз подчеркну, мы к этому не можем иметь никакого отношения", - подчеркнул Данилов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию.

По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Пушилин отметил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России.

Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Напомним, в последние два дня российские оккупационные силы начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе и применение тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Эти действия РФ сопровождает массовой дезинформацией.

Президент США Джо Байден считает, что дальнейшее вторжение РФ в Украину может произойти в следующие несколько дней. Он отметил, что Россия может начать военную операцию против Украины под "чужим флагом".