Президент РФ обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений.

Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжает настаивать на прямых переговорах Киева с боевиками так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Свое мнение по этому поводу он высказал на пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко 18 февраля.

"Киев не исполняет Минские соглашения и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском", – заявил Путин.

"Все, что нужно сделать Киеву – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта. И чем раньше это произойдет, тем лучше", – добавил он.

При этом он заявил, что даже "не обращал внимание на вбросы о датах вторжения РФ в Украину", и об обострении ситуации на Донбассе.

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